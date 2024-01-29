Українські моряки почали підготовку на кораблях країн НАТО

Українські моряки вчаться на екіпажах протимінних кораблів країн НАТО.

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У понеділок, 29 січня, українські моряки за кордоном почали підготовку та освоєння техніки країн НАТО. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Плетенчук підкреслив, що освоєння нової техніки – це тривалий процес, який включає індивідуальну та групову підготовку на кораблі. Він зазначив, що українські моряки вже проходять навчання за кордоном, зокрема, екіпажі протимінних кораблів, які перебувають у Великій Британії, адаптуються до умов служби в НАТО.

Плетенчук розповів, що екіпажі наступних двох мінних тральщиків класу Alkmaar також навчаються за кордоном, і це навчання проводять країни, які експлуатують ці кораблі та мають відповідний досвід та матеріально-технічну базу. Він додав, що Велика Британія, як партнер з підготовки корабельного складу, бере участь у цьому навчанні.

Наголосивши, що служба на кораблях НАТО організована по-іншому, Плетенчук відзначив, що у країнах НАТО екіпажі нових кораблів проймають службу принаймні рік до використання їх в бойових умовах.

«Не слід забувати, що флот це не тільки моряки, а це і морська піхота, різноманітні фахівці. Їх навчають у кілької країнах Європи», - сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що в Україні ведуться підготовка морської піхоти та інших фахівців в Європі, щоб розширювати компетенції флоту. На питання щодо можливого отримання Україною кораблів від Великої Британії, Плетенчук відзначив, що це рішення лежить в політичній площині і вирішується на міждержавному рівні.

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