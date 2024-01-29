В Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до КПК щодо удосконалення роботи БЕБ: що пропонує Кабмін

Пропонується внесли зміни до закону України в частині виключення Нацполіції та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю.

Джерело фото: БЕБ

Кабінет Міністрів зареєстровав у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10400).

Як пояснив представник КМУ у ВРУ Тарас Мельничук, законопроєкт розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України, зокрема, в частині, що стосуються виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук іншого володіння, а також підслідності окремих кримінальних правопорушень.

Проєктом Закону пропонується:

внести до Кримінального процесуального кодексу України наступні зміни:

– доповнити статтю 41 частиною четвертою, положеннями якої передбачити у кримінальних провадженнях надання підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам письмових доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, детективом Бюро економічної безпеки України або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні;

– доповнити статтю 165 частиною п’ятою, положеннями якої удосконалити порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, передбачивши, що виконання вказаної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена. Пропонованими змінами передбачено порядок повідомлення Ради бізнес-омбудсмена про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також права і обов’язки представника Ради бізнес-омбудсмена та наслідки його нез’явлення;

– аналогічні зміни пропонується внести до частини першої статті 236 КПК, положення яких стосуються виконання ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена;

– внести зміни до статті 216 КПК, якими досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 305 КК, що підслідні слідчим органам безпеки, передбачається віднести до підслідності Бюро економічної безпеки;

– внести зміни до статті 214 КПК з метою уточнення деяких повноважень службових осіб, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органі досудового розслідування;

внести зміни до:

– Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» в частині надання виключного права органам Бюро економічної безпеки України та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;

– Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в частині виключення Національної поліції України та Служби безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю;

– Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо надання права спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю надавати письмові доручення контролюючим та/або митним органам з підстав, передбачених пунктом 2 статті 18 цього Закону, виключно з урахуванням правил підслідності кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Також ми писали, що Кабмін пропонує уточнити підстави звільнення директора БЕБ та встановити обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням на посаду в Бюро.

Крім того, ми повідомляли, що Кабмін внесе законопроєкт про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити.

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