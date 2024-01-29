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  1. В Україні

Тариф на електроенергію для населення хочуть підвищити вдвічі: у Раді розповіли, коли та чому

14:29, 29 січня 2024
Тариф на електроенергію в Україні можуть підвищити вдвічі вже у 2024 році.
Тариф на електроенергію для населення хочуть підвищити вдвічі: у Раді розповіли, коли та чому
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Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що у 2024 році тариф на електроенергію для населення в Україні може бути підвищено вдвічі. Він буде складати трохи менше ніж 6 гривень. Про це нардеп повідомив в інтерв'ю «Телеграфу».

Водночас він підкреслив, що важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати таку ціну.

«Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення», — зазначив Нагорняк.

Він також додав, що лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС. А «Укргідроенерго» зможе почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт, вартість якої оцінюється в 1,2 млрд доларів США.

Раніше ми писали, що з 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для деяких споживачів.

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