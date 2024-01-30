«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

Источник фото: ССУ

Совет судей Украины и Высшая квалификационная комиссия судей поспорили о необходимости предоставлении разъяснений по поводу правил заполнения декларации добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи.

Напомним, что 6 декабря Совет судей Украины обратился в ВККС с письмом, в котором попросил предоставить официальные разъяснения относительно ряда утверждений декларации добропорядочности судьи нового образца, которую Комиссия утвердила 2 ноября после длительных дискуссий.

Совет судей обратил внимание, что количество вопросов в декларации не только увеличилось (до 28), но и немало вопросов сформулированы таким образом, что не всегда позволяют дать конкретный ответ «подтверждаю» или «не подтверждаю». По мнению ССУ, возникла угроза, что тем или иным ответам судей и кандидатов на должности судей, учитывая определенную размытость вопросов в декларации добропорядочности, в перспективе может быть дана не совсем корректная оценка.

Со списком проблемных, по мнению Совета судей, вопросов в декларации добропорядочности можно ознакомиться по ссылке.

К примеру, к проблемным Совет судей отнес вопрос:

«Мною используется украинский язык как единственный государственный язык при осуществлении правосудия и других полномочий, определенных законом».

В связи с этим ССУ попросил разъяснить, что подразумевается под «другими полномочиями, определенными законом». По мнению ССУ, подобные формулировки могут создать основания для дополнительного давления на судью или кандидата на должность судьи.

Также, среди прочего, ССУ просило разъяснить вопрос:

"Мною добросовестно выполнялись профессиональные обязанности".

В Совете судей попросили разъяснить: «какие критерии или стандарты используются для определения добросовестного исполнения обязанностей? Существуют ли примеры или индикаторы, демонстрирующие добросовестность при исполнении обязанностей? Какие именно обязанности считаются профессиональными в данном контексте?»

В ответ ВККС (письмо от 22 декабря, поступившее за подписью члена Комиссии Михаила Богониса) фактически отметила, что Комиссия предоставляет разъяснения по вопросам заполнения деклараций только по обращениям судей, а предметом разъяснения могут быть исключительно те ситуации, которые связаны с конкретной жизненной ситуацией судьи в индивидуально определенных обстоятельствах. Также, в ВККС предложили ССУ направить в Комиссию копии обращений судей, а также само решение ССУ, на основании которого Совет судей обратился в ВККС.

Такой ответ не удовлетворил ССУ и 27 декабря председатель ССУ Богдан Монич обратился в ВККС с новым письмом, на этот раз, отметив, что это не только обращение ССУ, но и его лично, как судьи.

25 января председатель ВККС Роман Игнатов дал ответ на письмо председателя ССУ, в котором отметил, что новая редакция декларации добропорядочности вполне понятна, а те или иные термины из декларации, ВККС толковать не может, поскольку они относятся к «общим правовым понятиям и категориям, что применяются в других нормативно-правовых документах».

Кроме того, Роман Игнатов отметил, что немало вопросов ССУ относительно предоставления разъяснений, «носят абстрактный характер».

Напоследок глава ВККС посоветовал Богдану Моничу и Совету судей ознакомиться с разделом «Декларации» и рубрикой «Вопросы-ответы» на сайте ВККС, где размещаются ответы на вопросы, возникающие у судей и кандидатов на должности судей при заполнении декларации добропорядочности.

В ССУ в ответ сообщили, что «разочарованы» уровнем коммуникации со стороны ВККС и вообще отношением Комиссии к проблеме, поскольку ВККС не желает «утвердить «правила игры» для судей».

«Переписка с ВККС не сняла проблемных вопросов, возникающих при заполнении судьями и кандидатами на должность судьи деклараций. Мне даже кажется, что полученные ответы показали нежелание ВККС утвердить "правила игры для судей" и усложнили сам процесс заполнения, поскольку оставляет много разноплановых, неоднозначных толкований ответов на вопросы декларации. Честно скажу – я разочарован и это разочарование усиливается еще и тем, что Комиссия начала проверять сведения в декларациях по поводу их достоверности, а также сегодня начаты конкурсные процедуры на должности судей и ошибка при заполнении деклараций может дорого обойтись тому или иному кандидату. Сегодня Комиссия не считает возможным давать разъяснения исключительно из-за нормы, содержащейся в утвержденном ею же Регламенте. Это досадно. Также удивляет, что большую часть письма занимает текст, доказывающий необходимость существования такого института как предоставление декларации добропорядочности, хотя это никто не ставит под сомнение. Поэтому надеюсь, что Комиссия вернется к этому вопросу и утвердит соответствующие разъяснения своим решением», - прокомментировал ответ ВККС Богдан Монич.

Фактически, в Совете судей отметили, что ВККС имеет право признавать сведения в декларациях добропорядочности недостоверными, однако разъяснять проблемные нюансы Комиссия все-таки не желает.

Автор: Вячеслав Хрипун

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