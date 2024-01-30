«Ваші запитання носять абстрактний характер»: ВККС та РСУ посперечалися через правила заповнення декларації доброчесності

ВККС та РСУ обмінялися «люб’язностями», але проблеми можуть виникнути у суддів та кандидатів на посади суддів.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України та Вища кваліфікаційна комісія суддів посперечалися щодо питання надання роз’яснень з приводу правил заповнення декларації доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

Нагадаємо, що 6 грудня Рада суддів України звернулась до ВККС з листом, в якому попросила надати офіційні роз’яснення стосовно низки тверджень декларації доброчесності судді нового зразка, яку ВККС затвердила 2 листопада після тривалих дискусій.

РСУ звернула увагу, що кількість запитань в декларації не тільки збільшилась (до 28), але й чимала кількість запитань сформульовані таким чином, що не завжди дозволяють дати конкретну відповідь «підтверджую» або «не підтверджую». На думку РСУ, виникла загроза, що тим чи іншим відповідям суддів та кандидатів на посади суддів, з огляду на певну розмитість запитань в декларації доброчесності, у перспективі може бути надана не зовсім коректна оцінка.

Зі списком проблемних, на думку РСУ, запитань в декларації доброчесності, можна ознайомитися за посиланням.

Наприклад, проблемним РСУ визначило питання:

«Мною використовується українська мова як єдина державна мова при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом».

У зв’язку з цим, РСУ попросило роз’яснити, що мається на увазі під «іншими повноваженнями, визначеними законом». На думку РСУ подібні формулювання можуть створити підстави для додаткового тиску на суддю чи кандидата на посаду судді.

Також, серед іншого, РСУ просило роз’яснити питання:

«Мною сумлінно виконувалися професійні обов’язки».

В Раді суддів попросили роз’яснити: «які критерії або стандарти використовуються для визначення сумлінного виконання обов’язків? Чи існують приклади або індикатори, які демонструють сумлінність у виконанні обов’язків? Які конкретно обов’язки вважаються професійними в даному контексті?»

У відповідь ВККС (лист від 22 грудня, надійшов за підписом члена Комісії Михайла Богоніса) фактично зазначила, що Комісія надає роз’яснення з питань заповнення декларацій лише за зверненнями суддів, а предметом роз'яснення можуть бути виключно ті ситуації, які пов'язані з конкретною життєвою ситуацією судді за індивідуально визначених обставин. Також, у ВККС запропонували РСУ надіслати в Комісію копії звернень суддів, а також власне саме рішення РСУ, на підставі якого Рада суддів звернулася до ВККС.

Така відповідь не задовольнила РСУ, відтак 27 грудня голова РСУ Богдан Моніч звернувся до ВККС з новим листом, на цей раз зазначивши, що це не тільки звернення РСУ, але його особисте, як судді.

25 січня голова ВККС Роман Ігнатов надав відповідь на лист голови РСУ, в якому зазначив, що нова редакція декларації доброчесності є цілком зрозумілою, а ті чи інші терміни з декларації ВККС тлумачити не може, оскільки вони відносяться до «загальних правових понять та категорій, що застосовуються в інших нормативно-правових документах».

Крім того, Роман Ігнатов зазначив, що чимала кількість запитань РСУ щодо надання роз’яснень, «носять абстрактний характер».

Наостанок голова ВККС порадив Богдану Монічу та РСУ ознайомитися з розділом «Декларації» та рубрикою «Питання-відповіді» на сайті ВККС, де розміщуються відповіді на питання, що виникають у суддів та кандидатів на посади суддів під час заповнення декларації доброчесності.

В РСУ у відповідь повідомили, що «розчаровані» рівнем комунікації з боку ВККС та й взагалі, відношенням Комісії до проблеми, оскільки ВККС не бажає «затвердити «правила гри» для суддів».

«Листування з ВККС не зняло проблемних питань, які виникають під час заповнення суддями і кандидатами на посаду судді декларацій. Мені навіть здається, що отримані відповіді виявили небажання ВККС затвердити "правила гри для суддів" та ускладнили сам процес заповнення, оскільки залишає багато різнопланових, неоднозначних тлумачень відповідей на питання декларації. Чесно скажу – я розчарований і це розчарування підсилюється ще й тим, що Комісія почала перевіряти відомості в деклараціях на предмет достовірності, також сьогодні розпочаті конкурсні процедури на посади суддів і помилка при заповненні декларацій може дорого коштувати тому чи іншому кандидату. Сьогодні Комісія не вважає за можливе надавати роз'яснення виключно через норму, яка міститься у затвердженому нею ж Регламенті. Це прикро. Також дивує що більшу частину листа займає текст, який доводить необхідність існування такого інституту як подання декларації доброчесності, хоча це ніхто не ставить під сумнів. Тому все ж сподіваюсь, що Комісія повернеться до цього питання і затвердить відповідні роз'яснення своїм рішенням», - прокоментував відповідь ВККС Богдан Моніч.

Фактично, в РСУ вказали на те, що ВККС має право визнавати відомості в деклараціях доброчесності недостовірними, однак роз’яснювати проблемні нюанси Комісія все ж не бажає.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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