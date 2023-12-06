Питання у декларації доброчесності судді та кандидата сформульовані так, що не скрізь дозволяють дати конкретну відповідь: голова Ради суддів звернувся до ВККС

Голова Ради суддів просить ВККС надати офіційні роз'яснення стосовно тверджень декларації доброчесності судді, адже окремі питання сформульовані так, що не дозволяють дати конкретну відповідь «підтверджую» або «не підтверджую».

Голова Ради суддів України Богдан Моніч звернувся з листом до Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням надати роз'яснення стосовно тверджень декларації доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

У листі, зокрема, зазначено, що виходячи із тексту Додатків №1 та №2 до рішення Комісії №120/зп-23, у деклараціях доброчесності судді та кандидата на посаду судді, суб’єкту декларування необхідно буде надати відповіді «підтверджую/не підтверджую» на 28 тверджень.

«Проте за результатами аналізу змісту даних тверджень, а також Правил заповнення та подання форм декларації доброчесності судді та кандидата на посаду судді в новій редакції, вважаємо за належне зауважити, що окремі формулювання у відповідних деклараціях потребують додаткових роз’яснень, адже вони сформульовані таким чином, що не завжди дозволяють дати конкретну відповідь «підтверджую» або «не підтверджую», - сказано у листі.

Богдан Моніч зазначає, що з огляду на сукупність наданих Комісії повноважень щодо затвердження форми декларації доброчесності, проведення перевірок щодо недостовірності тверджень судді у декларації, слід прийти до висновку, що Комісія має право надавати роз'яснення щодо порядку та правил її заповнення.

Зважаючи на викладене, він звернувся до Голови та членів ВККСУ з проханням розглянути на засіданні Комісії та затвердити офіційні роз'яснення щодо порядку заповнення декларації доброчесності судді та затвердити відповідні Правила заповнення таких декларацій в новій, розширеній редакції.

«Впевнений, що отримання чітких роз'яснень з цих питань допоможе забезпечити прозорість та об'єктивність при оцінці виконання професійних обов'язків та запобігти можливим непорозумінням або помилкам у деклараціях», - зазначає Голова Ради суддів України.

Нагадаємо, раніше ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

Нижче наводимо сам лист голови РСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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