Питання у декларації доброчесності судді та кандидата сформульовані так, що не скрізь дозволяють дати конкретну відповідь: голова Ради суддів звернувся до ВККС

Голова Ради суддів України Богдан Моніч звернувся з листом до Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням надати роз'яснення стосовно тверджень декларації доброчесності судді та кандидата на посаду судді.
У листі, зокрема, зазначено, що виходячи із тексту Додатків №1 та №2 до рішення Комісії №120/зп-23, у деклараціях доброчесності судді та кандидата на посаду судді, суб’єкту декларування необхідно буде надати відповіді «підтверджую/не підтверджую» на 28 тверджень.
«Проте за результатами аналізу змісту даних тверджень, а також Правил заповнення та подання форм декларації доброчесності судді та кандидата на посаду судді в новій редакції, вважаємо за належне зауважити, що окремі формулювання у відповідних деклараціях потребують додаткових роз’яснень, адже вони сформульовані таким чином, що не завжди дозволяють дати конкретну відповідь «підтверджую» або «не підтверджую», - сказано у листі.
Богдан Моніч зазначає, що з огляду на сукупність наданих Комісії повноважень щодо затвердження форми декларації доброчесності, проведення перевірок щодо недостовірності тверджень судді у декларації, слід прийти до висновку, що Комісія має право надавати роз'яснення щодо порядку та правил її заповнення.
Зважаючи на викладене, він звернувся до Голови та членів ВККСУ з проханням розглянути на засіданні Комісії та затвердити офіційні роз'яснення щодо порядку заповнення декларації доброчесності судді та затвердити відповідні Правила заповнення таких декларацій в новій, розширеній редакції.
«Впевнений, що отримання чітких роз'яснень з цих питань допоможе забезпечити прозорість та об'єктивність при оцінці виконання професійних обов'язків та запобігти можливим непорозумінням або помилкам у деклараціях», - зазначає Голова Ради суддів України.
Нагадаємо, раніше ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.
Нижче наводимо сам лист голови РСУ.
Автор: Наталя Мамченко
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