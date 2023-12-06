Вопросы в декларации добропорядочности судьи и кандидата сформулированы так, что не везде позволяют дать конкретный ответ: председатель Рады судей обратился в ВККС

Председатель Рады судей Украины Богдан Монич обратился с письмом к председателю и членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины с просьбой предоставить разъяснения по поводу утверждений декларации добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи.
В письме, в частности, указано, что исходя из текста Приложений №1 и №2 к решению Комиссии №120/ЗП-23, в декларациях добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи, субъекту декларирования необходимо будет предоставить ответы «подтверждаю/не подтверждаю » на 28 утверждений.
«Однако по результатам анализа содержания данных утверждений, а также Правил заполнения и представления форм декларации добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи в новой редакции, считаем должным заметить, что отдельные формулировки в соответствующих декларациях требуют дополнительных разъяснений, ведь они сформулированы таким образом , не всегда позволяют дать конкретный ответ «подтверждаю» или «не подтверждаю», - говорится в письме.
Богдан Монич отмечает, что, учитывая совокупность предоставленных Комиссии полномочий по утверждению формы декларации добропорядочности, проведения проверок относительно недостоверности утверждений судьи в декларации, следует прийти к выводу, что Комиссия имеет право предоставлять разъяснения относительно порядка и правил ее заполнения.
Учитывая изложенное, он обратился к Председателю и членам ВККСУ с просьбой рассмотреть на заседании Комиссии и утвердить официальные разъяснения о порядке заполнения декларации добропорядочности судьи и утвердить соответствующие Правила заполнения таких деклараций в новой, расширенной редакции.
«Уверен, что получение четких разъяснений по этим вопросам поможет обеспечить прозрачность и объективность при оценке выполнения профессиональных обязанностей и предотвратить возможные недоразумения или ошибки в декларациях», - отмечает председатель Рады судей Украины.
Напомним, ранее ВККС предоставила правила заполнения деклараций добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи.
Ниже приводим само письмо председателя РСУ.
Автор: Наталья Мамченко
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