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Вопросы в декларации добропорядочности судьи и кандидата сформулированы так, что не везде позволяют дать конкретный ответ: председатель Рады судей обратился в ВККС

11:20, 6 декабря 2023
Председатель Рады судей просит ВККС предоставить официальные разъяснения по поводу утверждений декларации добропорядочности судьи, ведь отдельные вопросы сформулированы так, что не позволяют дать конкретный ответ «подтверждаю» или «не подтверждаю».
Вопросы в декларации добропорядочности судьи и кандидата сформулированы так, что не везде позволяют дать конкретный ответ: председатель Рады судей обратился в ВККС
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Председатель Рады судей Украины Богдан Монич обратился с письмом к председателю и членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины с просьбой предоставить разъяснения по поводу утверждений декларации добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи.

В письме, в частности, указано, что исходя из текста Приложений №1 и №2 к решению Комиссии №120/ЗП-23, в декларациях добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи, субъекту декларирования необходимо будет предоставить ответы «подтверждаю/не подтверждаю » на 28 утверждений.

«Однако по результатам анализа содержания данных утверждений, а также Правил заполнения и представления форм декларации добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи в новой редакции, считаем должным заметить, что отдельные формулировки в соответствующих декларациях требуют дополнительных разъяснений, ведь они сформулированы таким образом , не всегда позволяют дать конкретный ответ «подтверждаю» или «не подтверждаю», - говорится в письме.

Богдан Монич отмечает, что, учитывая совокупность предоставленных Комиссии полномочий по утверждению формы декларации добропорядочности, проведения проверок относительно недостоверности утверждений судьи в декларации, следует прийти к выводу, что Комиссия имеет право предоставлять разъяснения относительно порядка и правил ее заполнения.

Учитывая изложенное, он обратился к Председателю и членам ВККСУ с просьбой рассмотреть на заседании Комиссии и утвердить официальные разъяснения о порядке заполнения декларации добропорядочности судьи и утвердить соответствующие Правила заполнения таких деклараций в новой, расширенной редакции.

«Уверен, что получение четких разъяснений по этим вопросам поможет обеспечить прозрачность и объективность при оценке выполнения профессиональных обязанностей и предотвратить возможные недоразумения или ошибки в декларациях», - отмечает председатель Рады судей Украины.

Напомним, ранее ВККС предоставила правила заполнения деклараций добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи.

Ниже приводим само письмо председателя РСУ.

Автор: Наталья Мамченко

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