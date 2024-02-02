Закупка школьных генераторов и 350 тысяч гривен «в карман»: в Киеве будут судить начальника управления образования

Начальника столичного управления образования будут судить за растрату 350 тысяч гривен на закупке генераторов по завышенным ценам.

Подольское управление образования попало под следствие в связи со схемой закупки школьных генераторов, которая привела к ущербу в размере 350 тысяч гривен, сообщает полиция Киева. Чиновник, который руководит отделом образования в одном из районов столицы, заключил договор с частным предприятием на приобретение 15 бензиновых генераторов для укрытия в учебных заведениях.

Следователи обнаружили, что цена за технику значительно превышала рыночную стоимость, и на счет продавца было перечислено на 350 тысяч гривен больше, чем она действительно стоила.

После завершения досудебного расследования Подольская окружная прокуратура сообщила фигуранту дела о подозрении. По данным закона, ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что дело выходит за пределы обычного финансового нарушения, поскольку растрата бюджетных средств произошла в условиях военного положения, что может привести к ужесточению наказания для обвиняемого.

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