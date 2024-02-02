Избран председатель Тячевского райсуда Закарпатской области

Председателем суда избран Виталий Чопик.

Фото: tc.zk.court.gov.ua

31 января состоялось собрание судей Тячевского районного суда Закарпатской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам голосования судей Тячевского районного суда Закарпатской области единогласно избран новый председатель суда — судья Чопик Виталий Васильевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

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