Решение об использовании замороженных российских активов будет принято в 2024 году, — Дмитрий Кулеба

Глава украинской дипломатии добавил, что, возможно, решение будет поэтапным.

Решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине будет принято в 2024 году. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает «Укринформ».

Глава украинской дипломатии добавил, что, возможно, решение будет поэтапным.

«Украина совместно с партнерами сделает решение об использовании замороженных российских активов в 2024 году, то есть это решение будет принято в 2024 году, я не имею в этом никаких сомнений, зная динамику этих дискуссий», - отметил Кулеба.

Министр отметил, что принятие этого решения имеет свои сложности и, возможно, это будет происходить поэтапно, то есть сначала по налогу на прибыль с замороженного актива, по самой прибыли и, наконец, по самому активу.

«Но то, что мы идем по этому пути, уже есть первые результаты, и это решение будет в 2024 году, - это факт», - подчеркнул глава МИД.

Кулеба добавил, что в идеале мы бы хотели, чтобы в течение 2024 года все замороженные российские активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели к нам в Украину, где мы сможем их использовать.

«А если без шуток, то надеемся, что Канада завершит все судебные и юридические процедуры, и что этот самолет станет важным прецедентом – символом передачи не финансового, а материального российского актива Украине», – отметил министр.

Ранее мы писали, что послы Евросоюза поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов России.

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