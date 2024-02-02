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В Минсоцполитики объяснили, почему на карточные счета части пенсионеров прекратила поступать пенсия

13:40, 2 февраля 2024
Минсоцполитики утверждает, что пенсия хотя и не поступает на карточный счет пенсионера, но продолжает начисляться.
В Минсоцполитики объяснили, почему на карточные счета части пенсионеров прекратила поступать пенсия
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Министерство социальной политики разъяснило, что никоим образом не осуществляется блокировка банковских карточек пенсионеров, на которых отсутствует движение средств. Кроме того, такая практика нарушает действующее законодательство, регулирующее сферу социального обеспечения.

Минсоцполитики также определило, что власть не может влиять на политику банков относительно обслуживания карт.

Важно то, что упомянутая ситуация применяется только к пенсионерам-переселенцам, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года. Если такие лица не пользуются своей банковской карточкой и на ее счете нет движения средств в течение 6 месяцев, пенсия не будет перечислена до решения вопроса идентификации и обстоятельств.

Такая мера принимается для защиты пенсионеров-переселенцев от возможных краж средств или злоупотребления их собственностью. Министерство призывает указанную категорию граждан выйти на связь и пройти идентификацию для подтверждения личности и избежания каких-либо недоразумений.

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