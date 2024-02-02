Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

Большая Палата Верховного Суда 18 января 2024 удовлетворила заявление о взыскании за счет бюджетных ассигнований Верховной Рады в пользу народного депутата Галины Третьяковой судебных расходов на профессиональную юридическую помощь в размере 33 330,50 грн (дело №9901/459/21).

Обстоятельства дела

Как известно, в октябре 2021 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За будущее» Антона Полякова, в частности фразой «одним врагом меньше ». Впоследствии Верховная Рада отстранила Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях из-за ее высказываний о смерти парламентария.

В ноябре 2021 года Галина Третьякова обратилась в Верховный Суд с иском к Верховной Раде, в котором просила признать противоправным и отменить решение парламента о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, обязать Верховную Раду опубликовать в газете «Голос Украины» объявление о принятии судом пункта 1 резолютивной части решения; обязать председательствующего на пленарном заседании объявить об этом.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда решением от 5 апреля 2023 иск удовлетворил частично, в частности признал противоправным и отменил решение Верховной Рады о лишении Галины Третьяковой права участвовать в 5 пленарных заседаниях.

Дополнительным решением от 7 июня 2023 года КАС ВС удовлетворил частично заявление представителя Третьяковой о распределении расходов на профессиональную юридическую помощь: взыскал за счет бюджетных ассигнований Верховной Рады в пользу Третьяковой понесенные судебные расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 16 537,50 грн.

Не согласившись с решениями КАС ВС, Верховная Рада обратилась в Большую Палату Верховного Суда с апелляционными жалобами, однако БП ВС оставила решение в пользу Третьяковой без изменений.

В частности, БП ВС по этому делу отметила: «Необходимо учитывать, что примененное к истице ограничение [лишение права участвовать в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады Украины] с учетом вышеприведенной практики ЕСПЧ составляло вмешательство в защищенное статьей 8 Конвенции право истицы уважение к частной жизни в аспекте осуществления трудовой деятельности, поскольку может повлечь лишение права на выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий. Кроме того, информацию о лишении народного депутата за нарушение им дисциплины и нравственных норм права участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады Украины сообщают неопределенному кругу лиц путем ее обнародования в газете «Голос Украины». Такие сведения могут подрывать доверие избирателей к народному депутату и влияют на его деловую репутацию, поскольку ставят под сомнение профессиональную компетентность. Это может иметь последствия для дальнейшей профессиональной карьеры человека, в том числе и для возможности продолжения им публичной службы.

…Большая Палата Верховного Суда обращает внимание, что обращение народных депутатов к Комитету по высказыванию истицы, а также заключение этого Комитета, которым рекомендовано Верховной Раде Украины принять решение о лишении народного депутата Украины права участвовать в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады Украины и доказать такое решение к сведению избирателей через газету «Голос Украины» основано на том, что 8 октября 2021 года в чате депутатской фракции Политической партии «Слуга народа» истица написала, что «одним врагом меньше» (о смерти Антона Полякова). Это сообщение истицы Комитет признал оскорбительным высказыванием и, руководствуясь положением части пятой статьи 51 Регламента, заключил, на основании которого ответчиком было принято спорное решение.

Анализ обжалуемого судебного решения по этому делу указывает на то, что суд первой инстанции, осуществляя контроль за решением и действиями Верховной Рады Украины относительно применения к истице дисциплинарного взыскания, исходил из того, что обстоятельства дела и спорное решение не содержат ссылок и/или установленных фактов , что во время пленарного заседания истицой произносились оскорбительные слова в адрес другого народного депутата или депутатской фракции (депутатской группы). При этом суд первой инстанции отметил, что высказывания, которые Комитет считал оскорбительными, содержались не в выступлении истицы на пленарном заседании, а были написаны в чате депутатской фракции, что делает невозможным применение к этим правоотношениям предписаний статьи 51 Регламента».

16 ноября 2023 года в Большую Палату Верховного Суда поступило заявление представительницы Третьяковой – адвоката о распределении расходов на профессиональную юридическую помощь в суде апелляционной инстанции, в которой заявитель просит решить вопрос о распределении расходов путем вынесения дополнительного решения о взыскании за счет бюджетных ассигнований Верховной Рады Украины в пользу Галины Третьяковой судебных расходов на профессиональную помощь в размере 33 330,50 грн и расходов, связанных с рассмотрением дела, в размере 98 грн.

На обоснование требований этого заявления представитель отметила, что в отзывах на апелляционные жалобы Верховной Рады она заявляла о необходимости взыскания в пользу истицы судебных расходов в связи с рассмотрением таких жалоб, а доказательства понесенных расходов будут предоставлены суду в течение пяти дней после принятия судебного решения

Письменные ходатайства об уменьшении размера расходов на юридическую помощь с обоснованием несоразмерности и неразумности такого размера представитель Верховной Рады в суд не подавал.

Сумма в 33 330,50 грн состоит из следующего:

- подготовку и представление в Большую Палату Верховного Суда отзыва на апелляционную жалобу ответчика решение КАС ВС от 5 апреля 2023 года в размере 5 697 грн (3 час);

- подготовку и представление в БП ВС отзыва на апелляционную жалобу ответчика на дополнительное решение КАС ВС от 7 июня 2023 на сумму 5 697 грн (3 час);

- представительство интересов во время судебных заседаний в БП ВС, назначенных на 28 сентября, 2 и 9 ноября 2023 года (с учетом времени на дорогу и пребыванием в суде, ожидания судебного заседания, в том числе снятого с рассмотрения 2 ноября 2023 года) , на сумму 16 141,50 грн (всего 7 ч 30 мин);

- подготовку и представление в БП ВС заявления на дополнительное решение по результатам рассмотрения апелляционных жалоб ответчика, участие в судебном заседании по рассмотрению такого заявления на сумму 5 697 грн (3 часа);

- Компенсацию фактических расходов в суде апелляционной инстанции на услуги АО «Укрпочты» в сумме 98 грн.

Кроме того, представительница истицы добавила копии счетов на оплату и расчетных документов.

Большая Палата Верховного Суда отметила, что заявленные представительницей истицы к взысканию с парламента расходы на профессиональную юридическую помощь связаны с рассмотрением дела, их размер обоснован, поскольку он подтвержден надлежащими доказательствами и пропорционален предмету спора.

В то же время, в возражениях на заявление о распределении расходов представитель парламента не просил уменьшить размер расходов на юридическую помощь с обоснованием несоизмеримости этих расходов.

Итак, БП ВС решила заявление удовлетворить и взыскать в пользу Галины Третьяковой за счет бюджетных ассигнований Верховной Рады Украины судебные расходы в размере 33 330,50 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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