Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

Велика Палата Верховного Суду 18 січня 2024 року задовольнила заяву про стягнення за рахунок бюджетних асигнувань Верховної Ради на користь народного депутата Галини Третьякової судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 33 330,50 грн (справа №9901/459/21).

Обставини справи

Як відомо, у жовтні 2021 року голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена депутатської групи «За майбутнє» Антона Полякова, зокрема, фразою «одним ворогом менше». Згодом Верховна Рада відсторонила Третьякову від участі в п‘яти пленарних засіданнях через її висловлення щодо смерті парламентаря.

У листопаді 2021 року Галина Третьякова звернулася до Верховного Суду з позовом до Верховної Ради, у якому просила визнати протиправним і скасувати рішення парламенту про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, зобов`язати Верховну Раду опублікувати в газеті «Голос України» оголошення про прийняття судом пункту 1 резолютивної частини рішення суду; зобов`язати головуючого на пленарному засіданні оголосити про це.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду рішенням від 5 квітня 2023 року позов задовольнив частково, зокрема визнав протиправним та скасував рішення Верховної Ради про позбавлення Галини Третьякової права брати участь у 5 пленарних засіданнях.

Додатковим рішенням від 7 червня 2023 року КАС ВС задовольнив частково заяву представника Третьякової про розподіл витрат на професійну правничу допомогу: стягнув за рахунок бюджетних асигнувань Верховної Ради на користь Третьякової понесені судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 16 537,50 грн.

Не погодившись із рішеннями КАС ВС, Верховна Рада звернулася до Великої Палати Верховного Суду з апеляційними скаргами, однак ВП ВС залишила рішення на користь Третьякової без змін.

Зокрема, ВП ВС у цій справі зазначила: «Необхідно враховувати, що застосоване до позивачки обмеження [позбавлення права брати участь у п`яти пленарних засіданнях Верховної Ради України] з урахуванням наведеної вище практики ЄСПЛ становило втручання у захищене статтею 8 Конвенції право позивачки на повагу до приватного життя в аспекті здійснення трудової діяльності, оскільки може мати наслідком позбавлення права на виплати, пов`язані з виконанням депутатських повноважень. Крім того, інформацію про позбавлення народного депутата за порушення ним дисципліни й етичних норм права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України повідомляють невизначеному колу осіб шляхом її оприлюднення у газеті «Голос України». Такі відомості можуть підривати довіру виборців до народного депутата та впливають на його ділову репутацію, оскільки ставлять під сумнів професійну компетентність. Це може мати наслідки для подальшої професійної кар`єри людини, зокрема і для можливості продовження нею публічної служби.

…Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що звернення народних депутатів до Комітету щодо висловлювання позивачки, а також висновок цього Комітету, яким рекомендовано Верховній Раді України прийняти рішення про позбавлення народного депутата України права брати участь у п`яти пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету «Голос України», основані на тому, що 8 жовтня 2021 року в чаті депутатської фракції Політичної партії «Слуга народу» позивачка написала, що «одним ворогом менше» (про смерть Антона Полякова). Цей допис позивачки Комітет визнав образливим висловлюванням та, керуючись положенням частини п`ятої статті 51 Регламенту, склав висновок, на підставі якого відповідачем було прийнято спірне рішення.

Аналіз оскаржуваного судового рішення у цій справі вказує на те, що суд першої інстанції, здійснюючи контроль за рішенням та діями Верховної Ради України щодо застосування до позивачки дисциплінарного стягнення, виходив з того, що обставини справи та спірне рішення не містять посилань і/або встановлених фактів, що під час пленарного засідання позивачкою виголошувалися образливі слова на адресу іншого народного депутата або депутатської фракції (депутатської групи). При цьому суд першої інстанції зауважив, що висловлювання, які Комітет уважав образливими, містилися не у виступі позивачки на пленарному засіданні, а були написані в чаті депутатської фракції, що унеможливлює застосування до цих правовідносин приписів статті 51 Регламенту».

16 листопада 2023 року до Великої Палати Верховного Суду надійшла заява представниці Третьякової – адвокатки про розподіл витрат на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції, у якій заявниця просить вирішити питання про розподіл витрат шляхом винесення додаткового рішення про стягнення за рахунок бюджетних асигнувань Верховної Ради України на користь Галини Третьякової судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 33 330,50 грн та витрат, пов`язаних з розглядом справи, у розмірі 98 грн.

На обґрунтування вимог цієї заяви представниця зазначила, що у відзивах на апеляційні скарги Верховної Ради вона заявляла про необхідність стягнення на користь позивачки судових витрат у зв`язку з розглядом таких скарг, а докази щодо понесених витрат будуть надані суду протягом п`яти днів після ухвалення судового рішення.

Письмових клопотань щодо зменшення розміру витрат на правничу допомогу із обґрунтуванням неспівмірності та нерозумності такого розміру представник Верховної Ради до суду не подавав.

Сума у 33 330,50 грн складається з наступного:

- підготовку та подання до Великої Палати Верховного Суду відзиву на апеляційну скаргу відповідача на рішення КАС ВС від 5 квітня 2023 року на суму 5 697 грн (3 год);

- підготовку та подання до ВП ВС відзиву на апеляційну скаргу відповідача на додаткове рішення КАС ВС від 7 червня 2023 року на суму 5 697 грн (3 год);

- представництво інтересів під час судових засідань у ВП ВС, що були призначені на 28 вересня, 2 та 9 листопада 2023 року (з урахуванням часу на дорогу та перебуванням в суді, очікування судового засідання, в тому числі знятого з розгляду 2 листопада 2023 року), на суму 16 141,50 грн (усього 7 год 30 хв);

- підготовку та подання до ВП ВС заяви на додаткове рішення за результатами розгляду апеляційних скарг відповідача, участь у судовому засіданні з розгляду такої заяви на суму 5 697 грн (3 год);

- компенсацію фактичних витрат в суді апеляційної інстанції на послуги АТ «Укрпошти» у сумі 98 грн.

Крім того, представниця позивачки додала копії рахунків на оплату та розрахункових документів.

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що заявлені представницею позивачки до стягнення з парламенту витрати на професійну правничу допомогу пов`язані з розглядом справи, їх розмір є обґрунтованим, оскільки він підтверджений належними доказами, та пропорційним до предмета спору.

Водночас у запереченнях на заяву про розподіл витрат представник парламенту не просив зменшити розмір витрат на правничу допомогу із обґрунтуванням неспівмірності цих витрат.

Отже, ВП ВС вирішила заяву задовольнити та стягнути на користь Галини Третьякової за рахунок бюджетних асигнувань Верховної Ради України судові витрати у розмірі 33 330,50 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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