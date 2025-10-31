Василь Малюк заявив, що Україна знищила один із комплексів «Орєшнік»

Україна знищила один із трьох комплексів «Орєшнік» на території РФ.

Збройні сили України знищили один із ракетних комплексів «Орєшнік» на території Росії — на полігоні Капустин Яр. Це сталося 2023 року. Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк, пише УНІАН.

«До цього ми жодного разу це не озвучували. Але ми можемо сказати, що один з трьох «Орєшніків» був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове. Це була дуже успішна операція, вона на той момент не афішувалася. Про це доповідалося виключно Ппрезиденту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Це було в той момент, коли назву «Орєшнік» ніхто на широкому загалі не використовував. І росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа», – сказав Малюк.

