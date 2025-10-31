Василий Малюк заявил, что Украина уничтожила один из комплексов «Орешник»

Украина уничтожила один из трех комплексов «Орешник» на территории России.

Вооруженные силы Украины уничтожили один из ракетных комплекс «Орешник» на территории России — на полигоне Капустин Яр. Это произошло в 2023 году. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает УНИАН.

«Ранее мы об этом ни разу не говорили. Но можем подтвердить, что один из трех “Орешников” был успешно уничтожен на их территории, на Капустином Яру, силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение — стопроцентное. Операция прошла блестяще, но тогда ее не афишировали. Об этом докладывали исключительно Президенту Украины, а также знали несколько президентов других стран. Это было в то время, когда название “Орешник” еще не было широко известно, и россияне особо им не угрожали. Если не ошибаюсь, это произошло позапрошлым летом», — заявил Малюк.

