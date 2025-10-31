У 2026 році українцям слід готуватися до нових тарифів на електроенергію — прогноз НБУ

НБУ прогнозує зростання тарифів на електроенергію у 2026 році, через відновлення інфраструктури та дефіцит 3% за рік.

Фахівці Національного банку очікують підвищення тарифів на електроенергію для населення в 2026 році через потреби відновлення енергетичної інфраструктури. Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті НБУ.

З нормалізацією економіки тарифи на окремі послуги ЖКГ поступово приведуть до ринково обґрунтованих рівнів.

Припущення прогнозу включає часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026-му.

Обстріли РФ наприкінці третього кварталу збільшили ризики дефіциту електроенергії, зросли потреби в імпорті електроенергії та газу для опалювального періоду.

У четвертому кварталі 2025-го та першому 2026-го дефіцит очікується на рівні 4–6%.

У 2026-му оцінка дефіциту підвищена до 3% у середньому за рік, що негативно вплине на економічну активність.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Таким чином, тарифи на електроенергію для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

