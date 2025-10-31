Практика судов
В 2026 году украинцам следует готовиться к новым тарифам на электроэнергию — прогноз НБУ

16:11, 31 октября 2025
НБУ прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2026 году из-за восстановления инфраструктуры и дефицита 3% за год.
В 2026 году украинцам следует готовиться к новым тарифам на электроэнергию — прогноз НБУ
Специалисты Национального банка ожидают повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

С нормализацией экономики тарифы на отдельные услуги ЖКХ постепенно приведут к рыночно обоснованным уровням.

Предположение прогноза включает частичное повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году.

Обстрелы РФ в конце третьего квартала увеличили риски дефицита электроэнергии, выросли потребности в импорте электроэнергии и газа для отопительного периода.

В четвертом квартале 2025-го и первом 2026-го дефицит ожидается на уровне 4–6%.

В 2026-м оценка дефицита повышена до 3% в среднем за год, что негативно повлияет на экономическую активность.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Таким образом, тарифы на электроэнергию для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

