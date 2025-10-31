Зеленський про ситуацію у Покровську: Оточення немає, Путін хоче приїхати, але всі розуміють, чим все закінчиться

Зеленський повідомив про складну ситуацію та продовження боїв у Покровську.

Президент України Володимир Зеленський пояснив ситуацію у Покровську, де тривають запеклі бої. Як відомо, раніше Путін заявляв, що ЗСУ там знаходяться в оточенні.

За його словами, українські військові утримують позиції в Покровську, ситуація в місті скдладна, але контрольована. Про це Зеленський сказав під час брифінгу для журналістів.

"У Покровську росіяни є. Наші їх знищують потроху. Тому що потрібно берегти особовий склад, тому що окупанти ховаються в різних будівлях", – підкреслив Президент.

Загалом на цьому напрямку РФ зосередила близько 170 тисяч солдатів, зазначив Зеленський.

За словами Президента, росіянам поставили завдання взяти Покровськ, "бо вони не змогли взяти Суми, Куп'янськ та інші свої цілі".

Він додав, що окупанти розуміють, що "програють Куп'янськ", тому всі сили кинули на Покровськ.

Також Зеленський розповів, що Путін має намір приїхати у Покровськ.

"Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ – усі будуть аплодувати, бо ми всі розуміємо, чим все закінчиться", – натякнув Зеленський.

