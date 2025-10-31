Зеленский о ситуации в Покровске: Окружения нет, Путин хочет приехать, но все понимают, чем все закончится

Зеленский сообщил о сложной ситуации и продолжении боев в Покровске.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ситуацию в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои. Как известно, ранее Путин заявлял, что ВСУ там находятся в окружении.

По его словам, украинские военные удерживают позиции в Покровске, ситуация в городе складная, но контролируемая. Об этом Зеленский сказал на брифинге для журналистов.

"В Покровске россияне есть. Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав, потому что оккупанты прячутся в разных зданиях", – подчеркнул Президент.

В общей сложности на этом направлении РФ сосредоточила около 170 тысяч солдат, отметил Зеленский.

По словам Президента, россиянам поставили задачу взять Покровск, "поскольку они не смогли взять Сумы, Купянск и другие свои цели".

Он добавил, что оккупанты понимают, что "проиграют Купянск", поэтому все силы бросили на Покровск.

Также Зеленский рассказал, что Путин намерен приехать в Покровск.

"Так охотно, если он приедет в Покровск – все будут аплодировать, потому что мы все понимаем, чем все закончится", – намекнул Зеленский.

