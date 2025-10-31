Практика судов
  1. В Украине

Зеленский о ситуации в Покровске: Окружения нет, Путин хочет приехать, но все понимают, чем все закончится

14:26, 31 октября 2025
Зеленский сообщил о сложной ситуации и продолжении боев в Покровске.
Зеленский о ситуации в Покровске: Окружения нет, Путин хочет приехать, но все понимают, чем все закончится
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ситуацию в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои. Как известно, ранее Путин заявлял, что ВСУ там находятся в окружении.

По его словам, украинские военные удерживают позиции в Покровске, ситуация в городе складная, но контролируемая. Об этом Зеленский сказал на брифинге для журналистов.

"В Покровске россияне есть. Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав, потому что оккупанты прячутся в разных зданиях", – подчеркнул Президент.

В общей сложности на этом направлении РФ сосредоточила около 170 тысяч солдат, отметил Зеленский.

По словам Президента, россиянам поставили задачу взять Покровск, "поскольку они не смогли взять Сумы, Купянск и другие свои цели".

Он добавил, что оккупанты понимают, что "проиграют Купянск", поэтому все силы бросили на Покровск.

Также Зеленский рассказал, что Путин намерен приехать в Покровск.

"Так охотно, если он приедет в Покровск – все будут аплодировать, потому что мы все понимаем, чем все закончится", – намекнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Покровск Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва