Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання шістьох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 30 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Краснопольська Людмила Петрівна - Відкладено розгляд питання на 27 листопада 2025 року

Куценко Михайло Олександрович - Відкладено розгляд питання на 27 листопада 2025 року

Міросєді Андрій Ілліч - Відкладено розгляд питання на 27 листопада 2025 року

Короленко Олександр Миколайович - 413,77 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя з огляду на обставини встановлені під час засідання.

Серебряніков Віктор Євгенович - 716,60 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Батрак Ксенія Вікторівна - Оголошено перерву до 27 листопада 2025 року

ВККС нагадала, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

