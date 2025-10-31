Практика судів
  1. Суд інфо

Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

14:53, 31 жовтня 2025
Загалом заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.
Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання шістьох кандидатів на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 30 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Краснопольська Людмила Петрівна -  Відкладено розгляд питання на 27 листопада 2025 року

Куценко Михайло Олександрович - Відкладено розгляд питання на 27 листопада 2025 року

Міросєді Андрій Ілліч - Відкладено розгляд питання на 27 листопада 2025 року

Короленко Олександр Миколайович - 413,77 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя з огляду на обставини встановлені під час засідання.

Серебряніков Віктор Євгенович - 716,60 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Батрак Ксенія Вікторівна - Оголошено перерву до 27 листопада 2025 року

ВККС нагадала, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів. 

Загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва