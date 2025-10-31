Практика судов
Конкурс в Черниговский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

14:53, 31 октября 2025
Всего заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.
Фото: vkksu.gov.ua
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания шести кандидатов на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

По результатам квалификационного оценивания 30 октября Комиссией были приняты следующие решения:

Краснопольская Людмила Петровна — рассмотрение вопроса отложено до 27 ноября 2025 года;

Куценко Михаил Александрович — рассмотрение вопроса отложено до 27 ноября 2025 года;

Мироседи Андрей Ильич — рассмотрение вопроса отложено до 27 ноября 2025 года;

Короленко Александр Николаевич — 413,77 балла — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о принятии мер для обеспечения авторитета правосудия с учетом обстоятельств, установленных во время заседания;

Серебряников Виктор Евгеньевич — 716,60 балла — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Батрак Ксения Викторовна — объявлен перерыв до 27 ноября 2025 года.

ВККС напомнила, что заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 22 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 4 — не подтвердили, с 10 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

