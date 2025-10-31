Громади, які потребують фахівців, можуть допомогти ВПО з оплатою житла за пільговими кредитами — Улютін

Громади, які зацікавлені у нових спеціалістах та працівниках, можуть допомогти людям з числа ВПО покрити 30% кредиту, заявив Денис Улютін.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало нову програму пільгового кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій. Вона передбачає, що держава покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів протягом року та до 40 тисяч гривень на оформлення документів.

Водночас громадам, які зацікавлені у залученні фахівців і нових мешканців, пропонують допомагати людям з числа ВПО покривати решту 30% вартості кредиту.

«У найбільш складний етап в житті внутрішньо переміщеної особи, коли вона потребує найбільшої підтримки, держава має допомогти. Внутрішньо переміщені особи хочуть бути економічно активними, громади потребують фахівців. Я знаю випадки, коли регіони долучаються до цієї програми та дофінансовують кредити, аби привабити до своєї громади потрібних спеціалістів», — заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Перед цим у Міністерстві соціальної політики повідомили, що після запуску державної програми пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, до Пенсійного фонду України надійшло 164 заявки від громадян, які хочуть придбати власне житло.

За даними Мінсоцполітики, державну допомогу було вже призначено за шістьма заявками, і Пенсійний фонд перерахував банкам 1,6 млн гривень, щоб покрити 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для ВПО.

