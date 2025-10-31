Практика судов
Общины, нуждающиеся в специалистах, могут помочь ВПЛ с оплатой жилья по льготным кредитам — Улютин

15:35, 31 октября 2025
Общины, которые заинтересованы в новых специалистах и работниках, могут помочь людям из числа ВПЛ покрыть 30% кредита, заявил Денис Улютин.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины разработало новую программу льготного кредитования жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Она предусматривает, что государство покрывает 70% первого взноса, 70% ежемесячных платежей в течение года и до 40 тысяч гривен на оформление документов.

В то же время общинам, которые заинтересованы в привлечении специалистов и новых жителей, предлагают помогать людям из числа ВПЛ покрывать оставшиеся 30% стоимости кредита.

«В самый сложный этап в жизни внутренне перемещенного лица, когда оно нуждается в наибольшей поддержке, государство должно помочь. Внутренне перемещенные лица хотят быть экономически активными, общины нуждаются в специалистах. Я знаю случаи, когда регионы присоединяются к этой программе и дофинансируют кредиты, чтобы привлечь в свою общину нужных специалистов», — заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, что после запуска государственной программы льготного кредитования для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в Пенсионный фонд Украины поступило 164 заявки от граждан, которые хотят приобрести собственное жилье.

По данным Минсоцполитики, государственная помощь уже назначена по шести заявлениям, и Пенсионный фонд перечислил банкам 1,6 млн гривен, чтобы покрыть 70% первого взноса и 70% ежемесячных платежей по льготным кредитам для ВПЛ.

