Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення дев’ятьох суддів до апеляційних судів

У п’ятницю, 31 жовтня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення дев’ятьох суддів на посади до апеляційних судів:
Стефанів Тетяни Василівни – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;
Сковородіної Олени Миколаївни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;
Бондаря Володимира Борисовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Павленко Наталії Анатоліївни – на посаду судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
Панкеєвої Вікторії Анатоліївни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Сидоренко Алли Петрівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Соколової Наталії Олександрівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Черних Оксани Миколаївни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Висоцького Артема Миколайовича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.
