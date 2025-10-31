Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення дев’ятьох суддів до апеляційних судів

ВРП ухвалила звернутися до Президента України з поданням про призначення дев’яти суддів до апеляційних судів.

У п’ятницю, 31 жовтня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення дев’ятьох суддів на посади до апеляційних судів:

Стефанів Тетяни Василівни – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Сковородіної Олени Миколаївни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Бондаря Володимира Борисовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Павленко Наталії Анатоліївни – на посаду судді Південно-західного апеляційного господарського суду;

Панкеєвої Вікторії Анатоліївни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Сидоренко Алли Петрівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Соколової Наталії Олександрівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Черних Оксани Миколаївни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Висоцького Артема Миколайовича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.

