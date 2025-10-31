Практика судов
Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении девяти судей в апелляционные суды

14:13, 31 октября 2025
ВСП принял решение обратиться к Президенту Украины с представлением о назначении девяти судей в апелляционные суды.
В пятницу, 31 октября, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении девяти судей на должности в апелляционные суды:

Стефанив Татьяны Васильевны — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Сковородиной Елены Николаевны — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Бондаря Владимира Борисовича — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Павленко Натальи Анатольевны — на должность судьи Юго-западного апелляционного хозяйственного суда;

Панкеевой Виктории Анатольевны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Сидоренко Аллы Петровны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Соколовой Натальи Александровны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Черных Оксаны Николаевны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Высоцкого Артема Николаевича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.

