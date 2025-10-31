Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении девяти судей в апелляционные суды

В пятницу, 31 октября, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении девяти судей на должности в апелляционные суды:
Стефанив Татьяны Васильевны — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Сковородиной Елены Николаевны — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Бондаря Владимира Борисовича — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Павленко Натальи Анатольевны — на должность судьи Юго-западного апелляционного хозяйственного суда;
Панкеевой Виктории Анатольевны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Сидоренко Аллы Петровны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Соколовой Натальи Александровны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Черных Оксаны Николаевны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Высоцкого Артема Николаевича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.
