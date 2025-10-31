Кабмін пропонує європейський підхід до управління безпекою на залізниці — що передбачає законопроект

Кабмін подав до Ради законопроект про переведення залізниці на стандарти ЄС.

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект №14174 «Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України», покликаний гармонізувати національне законодавство із нормами Європейського Союзу, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Основна мета — впровадження європейської моделі безпеки залізничних перевезень та забезпечення операційної сумісності (інтероперабельності) залізничного транспорту. Зокрема, проект адаптує положення Директив (ЄС) 2016/798 та 2016/797, які регламентують вимоги до безпеки та технічної сумісності залізниць у країнах ЄС.

Ключові положення законопроекту:

- запроваджує європейську систему забезпечення безпеки перевезень та операційної сумісності залізничного транспорту, у відповідності до Директиви (ЄС) 2016/798 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. про безпеку на залізниці (перероблена) та Директиви (ЄС) 2016/797 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 року про операційну сумісність залізничної системи в Європейському Союзі (перероблена);

- передбачає створення системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства Європейського Союзу, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень;

- передбачає запровадження проведення оцінки ризиків функціонування залізничного транспорту;

- встановлює для забезпечення інтероперабельності (здатності залізничного транспорту підтримувати безпечний рух) правові основи технічного регулювання та допуску підсистем залізничного транспорту до експлуатації;

- запроваджує європейський підхід щодо забезпечення технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан;

- запроваджує європейську систему допуску машиністів локомотивів/поїздів до оперування на інфраструктурі залізничного транспорту, функціонування навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації машиністів.

