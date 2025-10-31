Кабмин предлагает европейский подход к управлению безопасностью на железной дороге — что предусматривает законопроект

Кабмин подал в Раду законопроект о переводе железной дороги на стандарты ЕС.

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект №14174 «О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины», призванный гармонизировать национальное законодательство с нормами Европейского Союза в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Основная цель — внедрение европейской модели безопасности железнодорожных перевозок и обеспечение операционной совместимости (интероперабельности) железнодорожного транспорта. В частности, проект адаптирует положения Директив (ЕС) 2016/798 и 2016/797, которые регулируют требования к безопасности и технической совместимости железных дорог в странах ЕС.

Ключевые положения законопроекта:

внедряет европейскую систему обеспечения безопасности перевозок и операционной совместимости железнодорожного транспорта в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/798 Европейского Парламента и Совета от 11 мая 2016 года о безопасности на железной дороге (переработанная) и Директивой (ЕС) 2016/797 Европейского Парламента и Совета от 11 мая 2016 года об операционной совместимости железнодорожной системы в Европейском Союзе (переработанная);

предусматривает создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями положений законодательства Европейского Союза, что позволит повысить уровень безопасности перевозок;

предусматривает внедрение проведения оценки рисков функционирования железнодорожного транспорта;

устанавливает для обеспечения интероперабельности (способности железнодорожного транспорта поддерживать безопасное движение) правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта к эксплуатации;

внедряет европейский подход к обеспечению технического обслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние;

внедряет европейскую систему допуска машинистов локомотивов/поездов к управлению на инфраструктуре железнодорожного транспорта, функционирование учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.

