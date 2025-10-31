Практика судов
  1. В Украине

Кабмин предлагает европейский подход к управлению безопасностью на железной дороге — что предусматривает законопроект

16:04, 31 октября 2025
Кабмин подал в Раду законопроект о переводе железной дороги на стандарты ЕС.
Кабмин предлагает европейский подход к управлению безопасностью на железной дороге — что предусматривает законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект №14174 «О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины», призванный гармонизировать национальное законодательство с нормами Европейского Союза в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Основная цель — внедрение европейской модели безопасности железнодорожных перевозок и обеспечение операционной совместимости (интероперабельности) железнодорожного транспорта. В частности, проект адаптирует положения Директив (ЕС) 2016/798 и 2016/797, которые регулируют требования к безопасности и технической совместимости железных дорог в странах ЕС.

Ключевые положения законопроекта:

  • внедряет европейскую систему обеспечения безопасности перевозок и операционной совместимости железнодорожного транспорта в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/798 Европейского Парламента и Совета от 11 мая 2016 года о безопасности на железной дороге (переработанная) и Директивой (ЕС) 2016/797 Европейского Парламента и Совета от 11 мая 2016 года об операционной совместимости железнодорожной системы в Европейском Союзе (переработанная);
  • предусматривает создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями положений законодательства Европейского Союза, что позволит повысить уровень безопасности перевозок;
  • предусматривает внедрение проведения оценки рисков функционирования железнодорожного транспорта;
  • устанавливает для обеспечения интероперабельности (способности железнодорожного транспорта поддерживать безопасное движение) правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта к эксплуатации;
  • внедряет европейский подход к обеспечению технического обслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние;
  • внедряет европейскую систему допуска машинистов локомотивов/поездов к управлению на инфраструктуре железнодорожного транспорта, функционирование учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва