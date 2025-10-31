ВККС визнала підтвердженою інформацію про недостовірність відомостей в деклараціях двох суддів та звернеться до ВРП

Комісія розглядала повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність відомостей, указаних суддями в деклараціях родинних зв’язків та доброчесності.

В засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалися повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей та тверджень, указаних суддями в деклараціях родинних зв’язків та доброчесності.

За результатами засідання 30 жовтня Комісія ухвалила такі рішення:

Нестеренко Тетяна Василівна - Якимівський районний суд Запорізької області (відряджена до Самарського районного суду міста Дніпра) - Відкласти розгляд повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік

Троценко Тетяна Анатоліївна - Бердянський міськрайонний суд Запорізької області (відряджена до Баришівського районного суду Київської області) - Визнати підтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік. Звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Ємчук Віктор Едуардович - Рахівський районний суд Закарпатської області - Визнати підтвердженою інформацію про недостовірність відомостей, указаних суддею в деклараціях родинних зв’язків судді за 2014–2018, 2015–2019, 2015–2020, 2016–2021, 2018–2022, 2019–2023, 2020–2024 роки. Звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Григор’єва Ірина Вікторівна - Верховний Суд - Оголосити перерву в розгляді повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік

Іваненко Олена Вячеславівна - Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області (відряджена до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області) - Відкласти розгляд повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік

Гнип Олександр Іванович - Семенівський районний суд Чернігівської області - Визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2022 рік.

