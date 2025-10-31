Практика судів
ВККС визнала підтвердженою інформацію про недостовірність відомостей в деклараціях двох суддів та звернеться до ВРП

15:53, 31 жовтня 2025
Комісія розглядала повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність відомостей, указаних суддями в деклараціях родинних зв’язків та доброчесності.
В засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалися повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей та тверджень, указаних суддями в деклараціях родинних зв’язків та доброчесності.

За результатами засідання 30 жовтня Комісія ухвалила такі рішення:

Нестеренко Тетяна Василівна - Якимівський районний суд Запорізької області (відряджена до Самарського районного суду міста Дніпра) - Відкласти розгляд повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік

Троценко Тетяна Анатоліївна - Бердянський міськрайонний суд Запорізької області (відряджена до Баришівського районного суду Київської області) - Визнати підтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік. Звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Ємчук Віктор Едуардович - Рахівський районний суд Закарпатської області - Визнати підтвердженою інформацію про недостовірність відомостей, указаних суддею в деклараціях родинних зв’язків судді за 2014–2018, 2015–2019, 2015–2020, 2016–2021, 2018–2022, 2019–2023, 2020–2024 роки. Звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Григор’єва Ірина Вікторівна - Верховний Суд - Оголосити перерву в розгляді повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік

Іваненко Олена Вячеславівна - Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області (відряджена до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області) - Відкласти розгляд повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2023 рік

Гнип Олександр Іванович - Семенівський районний суд Чернігівської області - Визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності судді за 2022 рік.

суддя ВККС декларація декларування ВРП

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

