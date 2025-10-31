Практика судов
ВККС признала подтвержденной информацию о недостоверных сведениях в декларациях двух судей и обратится к ВСП

15:53, 31 октября 2025
Комиссия рассматривала сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности данных, указанных судьями в декларациях родственных связей и добропорядочности.
На заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривались сообщения о возможной недостоверности (в том числе неполноте) сведений и утверждений, указанных судьями в декларациях родственных связей и добропорядочности.

По результатам заседания 30 октября Комиссия приняла следующие решения:

Нестеренко Татьяна Васильевна — Якимовский районный суд Запорожской области (командирована в Самарский районный суд города Днепра) — отложить рассмотрение сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности за 2023 год.

Троценко Татьяна Анатольевна — Бердянский горрайонный суд Запорожской области (командирована в Барышевский районный суд Киевской области) — признать подтвержденной информацию о недостоверности (в том числе неполноте) сведений, указанных судьей в декларации добропорядочности за 2023 год. Обратиться в Высший совет правосудия относительно привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном статьей 107 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Емчук Виктор Эдуардович — Раховский районный суд Закарпатской области — признать подтвержденной информацию о недостоверности сведений, указанных судьей в декларациях родственных связей за 2014–2018, 2015–2019, 2015–2020, 2016–2021, 2018–2022, 2019–2023, 2020–2024 годы. Обратиться в ВСП относительно привлечения судьи к дисциплинарной ответственности согласно статье 107 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Григорьева Ирина Викторовна — Верховный Суд — объявить перерыв в рассмотрении сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности за 2023 год.

Иваненко Елена Вячеславовна — Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области (командирована в Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области) — отложить рассмотрение сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности за 2023 год.

Гнып Александр Иванович — Семеновский районный суд Черниговской области — признать неподтвержденной информацию о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации добропорядочности за 2022 год.

