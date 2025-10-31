Практика судів
КСУ перевіряє, чи відповідають Конституції окремі статті Цивільного процесуального кодексу

14:00, 31 жовтня 2025
Конституційний Суд перейшов до закритої частини розгляду справи за скаргою Максима Ковбеля.
Перший сенат Конституційного Суду України розглянув у відкритій частині пленарного засідання справу за конституційною скаргою Максима Ковбеля та ухвалив перейти до закритої частини для подальшого обговорення.

Як повідомив суддя-доповідач Олександр Петришин, заявник просить перевірити на відповідність Конституції України статті 290 і 291 Цивільного процесуального кодексу та статтю 122-1 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Стаття 290 Кодексу регламентує питання пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а статтею 291 Кодексу передбачено, що «суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті за рахунок законних доходів».

Згідно зі статтею 122-1 Закону «суд, який ухвалив рішення про визнання активів судді або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України» (частина перша); «повноваження судді припиняються з дня набрання таким рішенням законної сили» (частина друга).

Згідно з матеріалами справи, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у січні 2022 року звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом до Кобеля, вимагаючи визнати необґрунтованими його активи — квартиру та автомобіль.

ВАКС частково задовольнив позов, визнавши необґрунтованим дохід у вигляді квартири, та стягнув у дохід держави частину вартості цього активу в сумі 3 621 326 грн. Це рішення залишили без змін апеляційна та касаційна інстанції.

Максим Ковбель у своїй скарзі стверджує, що оспорювані норми Кодексу та Закону не відповідають Конституції, оскільки суперечать принципу верховенства права, порушують конституційні гарантії незалежності суддів, а їхнє застосування призводить до втручання у приватне життя.

Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи було надіслано запити до органів державної влади та наукових установ з метою з’ясування наукових позицій та наукових підходів щодо питань, порушених у конституційному провадженні.

Їхній зміст буде розглянуто під час закритої частини пленарного засідання.

