КСУ проверяет, соответствуют ли Конституции отдельные статьи Гражданского процессуального кодекса

14:00, 31 октября 2025
Конституционный Суд перешел к закрытой части рассмотрения дела по жалобе Максима Ковбеля.
Первый сенат Конституционного Суда Украины рассмотрел в открытой части пленарного заседания дело по конституционной жалобе Максима Ковбеля и принял решение перейти к закрытой части для дальнейшего обсуждения.

Как сообщил судья-докладчик Александр Петришин, заявитель просит проверить на соответствие Конституции Украины статьи 290 и 291 Гражданского процессуального кодекса и статью 122-1 Закона «О судебном устройстве и статусе судей».

Статья 290 Кодекса регулирует вопрос предъявления иска о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, а статья 291 предусматривает, что «суд признает активы необоснованными, если судом на основании представленных доказательств не установлено, что активы или денежные средства, необходимые для приобретения активов, по которым подан иск о признании их необоснованными, были получены за счет законных доходов».

Согласно статье 122-1 Закона, «суд, который вынес решение о признании активов судьи или активов, приобретенных по его поручению другими лицами или в иных предусмотренных статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины случаях, необоснованными и их взыскании в доход государства, незамедлительно уведомляет об этом Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную судебную администрацию Украины» (часть первая); «полномочия судьи прекращаются со дня вступления такого решения в законную силу» (часть вторая).

Согласно материалам дела, Специализированная антикоррупционная прокуратура в январе 2022 года обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском к Ковбелю, требуя признать необоснованными его активы — квартиру и автомобиль.

ВАКС частично удовлетворил иск, признав необоснованным доход в виде квартиры, и взыскал в доход государства часть стоимости этого актива в сумме 3 621 326 грн. Это решение было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

Максим Ковбель в своей жалобе утверждает, что оспариваемые нормы Кодекса и Закона не соответствуют Конституции, поскольку противоречат принципу верховенства права, нарушают конституционные гарантии независимости судей, а их применение приводит к вмешательству в частную жизнь.

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела были направлены запросы в органы государственной власти и научные учреждения для выяснения научных позиций и подходов по вопросам, поднятым в конституционном производстве.

Их содержание будет рассмотрено во время закрытой части пленарного заседания.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
