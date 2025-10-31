КСУ проверяет, соответствуют ли Конституции отдельные статьи Гражданского процессуального кодекса

Конституционный Суд перешел к закрытой части рассмотрения дела по жалобе Максима Ковбеля.

Первый сенат Конституционного Суда Украины рассмотрел в открытой части пленарного заседания дело по конституционной жалобе Максима Ковбеля и принял решение перейти к закрытой части для дальнейшего обсуждения.

Как сообщил судья-докладчик Александр Петришин, заявитель просит проверить на соответствие Конституции Украины статьи 290 и 291 Гражданского процессуального кодекса и статью 122-1 Закона «О судебном устройстве и статусе судей».

Статья 290 Кодекса регулирует вопрос предъявления иска о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, а статья 291 предусматривает, что «суд признает активы необоснованными, если судом на основании представленных доказательств не установлено, что активы или денежные средства, необходимые для приобретения активов, по которым подан иск о признании их необоснованными, были получены за счет законных доходов».

Согласно статье 122-1 Закона, «суд, который вынес решение о признании активов судьи или активов, приобретенных по его поручению другими лицами или в иных предусмотренных статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины случаях, необоснованными и их взыскании в доход государства, незамедлительно уведомляет об этом Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную судебную администрацию Украины» (часть первая); «полномочия судьи прекращаются со дня вступления такого решения в законную силу» (часть вторая).

Согласно материалам дела, Специализированная антикоррупционная прокуратура в январе 2022 года обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском к Ковбелю, требуя признать необоснованными его активы — квартиру и автомобиль.

ВАКС частично удовлетворил иск, признав необоснованным доход в виде квартиры, и взыскал в доход государства часть стоимости этого актива в сумме 3 621 326 грн. Это решение было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

Максим Ковбель в своей жалобе утверждает, что оспариваемые нормы Кодекса и Закона не соответствуют Конституции, поскольку противоречат принципу верховенства права, нарушают конституционные гарантии независимости судей, а их применение приводит к вмешательству в частную жизнь.

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела были направлены запросы в органы государственной власти и научные учреждения для выяснения научных позиций и подходов по вопросам, поднятым в конституционном производстве.

Их содержание будет рассмотрено во время закрытой части пленарного заседания.

