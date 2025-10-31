У затвердженому реєстрі кваліфікацій врахують нові спеціальності, адже частина професій зникла – Галина Третьякова

Платформа об’єднає актуальні професійні стандарти, кваліфікаційні центри та нові спеціальності, яких раніше не було в класифікаторах.

В Україні затверджено створення Єдиного реєстру кваліфікацій — Класифікатора професій, який стане сучасною електронною платформою з систематизованою інформацією про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри та експертів з акредитації.

Як вказала голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим для всіх користувачів.

«Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання. Роботодавці – використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників», — пояснила Третьякова.

Народна депутатка нагадала, що 15 квітня 2025 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні ініційований нею законопроєкт про вдосконалення національної системи кваліфікацій, який згодом підписав Президент. Закон набрав чинності в травні.

Як зазначила Третьякова, чинні довідники та класифікатори професій містять застарілу інформацію, не узгоджені між собою і не враховують нові спеціальності, зокрема в IT-сфері чи зелених технологіях. Через це роботодавці часто стикаються зі складнощами у пошуку фахівців і формуванні посадових обов’язків.

Відтепер в Україні буде створено єдиний цифровий реєстр, який стандартизує вимоги до кваліфікацій, упорядкує інформацію про професії та зробить її зрозумілою й доступною для всіх.

За словами Третьякової, запуск Реєстру сприятиме підвищенню якості підготовки кадрів і кращому поєднанню освіти з потребами сучасного ринку праці.

Крім того, уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту.

Також держава допомагатиме знайти роботу ще до того, як людина офіційно стане безробітною.

