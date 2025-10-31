Практика судів
  1. В Україні

У затвердженому реєстрі кваліфікацій врахують нові спеціальності, адже частина професій зникла – Галина Третьякова

15:20, 31 жовтня 2025
Платформа об’єднає актуальні професійні стандарти, кваліфікаційні центри та нові спеціальності, яких раніше не було в класифікаторах.
У затвердженому реєстрі кваліфікацій врахують нові спеціальності, адже частина професій зникла – Галина Третьякова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні затверджено створення Єдиного реєстру кваліфікацій — Класифікатора професій, який стане сучасною електронною платформою з систематизованою інформацією про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри та експертів з акредитації.

Як вказала голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим для всіх користувачів.

«Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання. Роботодавці – використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників», — пояснила Третьякова.

Народна депутатка нагадала, що 15 квітня 2025 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні ініційований нею законопроєкт про вдосконалення національної системи кваліфікацій, який згодом підписав Президент. Закон набрав чинності в травні.

Як зазначила Третьякова, чинні довідники та класифікатори професій містять застарілу інформацію, не узгоджені між собою і не враховують нові спеціальності, зокрема в IT-сфері чи зелених технологіях. Через це роботодавці часто стикаються зі складнощами у пошуку фахівців і формуванні посадових обов’язків.

Відтепер в Україні буде створено єдиний цифровий реєстр, який стандартизує вимоги до кваліфікацій, упорядкує інформацію про професії та зробить її зрозумілою й доступною для всіх.

За словами Третьякової, запуск Реєстру сприятиме підвищенню якості підготовки кадрів і кращому поєднанню освіти з потребами сучасного ринку праці.

Крім того, уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту.

Також держава допомагатиме знайти роботу ще до того, як людина офіційно стане безробітною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

уряд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва