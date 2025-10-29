Свириденко: держава допомагатиме знайти роботу ще до того, як людина офіційно стане безробітною

Кар’єрні радники Служби зайнятості пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або гранти тим, хто втратив роботу і не працевлаштувався протягом 60 днів.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що засідання уряду було присвячене питанням ринку праці та новій моделі взаємодії держави з громадянами, які втратили роботу.

За її словами, уряд переходить до проактивної підтримки українців, які опинилися без роботи.

Відтепер, якщо людина не працевлаштувалася протягом 60 днів після втрати роботи, кар’єрні радники Державної служби зайнятості самостійно аналізуватимуть ринок праці й пропонуватимуть варіанти роботи, навчання, перекваліфікації або гранти — ще до того, як громадянин отримає офіційний статус безробітного.

«Це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї», — наголосила Свириденко.

Додамо, що уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту.

