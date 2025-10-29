«Обрій»: уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту

Система автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів підтримав запуск нової екосистеми «Обрій», яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію», — вказала вона.

Система автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).

Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках.

Свириденко додала, що до системи підключаються всі ключові державні інституції.

Адміністратором стане Державна служба зайнятості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.