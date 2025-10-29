«Обрій»: Кабмин поддержал запуск системы, которая поможет украинцам найти работу с помощью искусственного интеллекта

Система будет автоматически определять, кто потерял работу, и будет подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров поддержал запуск новой экосистемы «Обрій», которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки граждан, потерявших работу. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Через “Дию” человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить помощь, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию», — указала она.

Система будет автоматически определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации (AI-matching).

Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках.

Свириденко добавила, что к системе подключаются все ключевые государственные институты.

Администратором станет Государственная служба занятости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.