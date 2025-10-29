Свириденко: государство будет помогать найти работу еще до того, как человек официально станет безработным

Карьерные советники Службы занятости будут предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или гранты тем, кто потерял работу и не трудоустроился в течение 60 дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что заседание правительства было посвящено вопросам рынка труда и новой модели взаимодействия государства с гражданами, потерявшими работу.

По ее словам, правительство переходит к проактивной поддержке украинцев, которые оказались без работы.

Теперь, если человек не трудоустроился в течение 60 дней после потери работы, карьерные советники Государственной службы занятости будут самостоятельно анализировать рынок труда и предлагать варианты работы, обучения, переквалификации или гранты — еще до того, как гражданин получит официальный статус безработного.

«Это означает, что помощь от государства начинается не после, а до того, как человек обратится за ней», — подчеркнула Свириденко.

Добавим, что Кабмин поддержал запуск системы, которая поможет украинцам найти работу с помощью искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.