В утвержденном реестре квалификаций учтут новые специальности, ведь часть профессий исчезла – Галина Третьякова

Платформа объединит актуальные профессиональные стандарты, квалификационные центры и новые специальности, которые раньше не были в классификаторах.

В Украине утверждено создание — Классификатора профессий, который станет современной электронной платформой с систематизированной информацией о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах и экспертах по аккредитации.

Как отметила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, доступ к Реестру будет бесплатным и открытым для всех пользователей.

«Граждане смогут найти адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста. Работодатели — использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций и планирования развития работников», — пояснила Третьякова.

Народная депутат напомнила, что 15 апреля 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении инициированный ею законопроект о совершенствовании национальной системы квалификаций, который впоследствии подписал Президент. Закон вступил в силу в мае.

Как отметила Третьякова, действующие справочники и классификаторы профессий содержат устаревшую информацию, не согласованы между собой и не учитывают новые специальности, в частности в IT-сфере или зеленых технологиях. Из-за этого работодатели часто сталкиваются с трудностями при поиске специалистов и формировании должностных обязанностей.

Теперь в Украине будет создан единый цифровой реестр, который стандартизирует требования к квалификациям, упорядочит информацию о профессиях и сделает ее понятной и доступной для всех.

По словам Третьяковой, запуск Реестра будет способствовать повышению качества подготовки кадров и лучшему соединению образования с потребностями современного рынка труда.

Кроме того, правительство поддержало запуск системы, которая поможет украинцам найти работу с помощью искусственного интеллекта.

Также государство будет помогать найти работу еще до того, как человек официально станет безработным.

