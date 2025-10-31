Дональд Трамп оголосив «перемогу» у переговорах із Китаєм щодо рідкоземельних металів

Експерти кажуть, що «Трамп зустрів свого суперника в Китаї, який показав, що двоє можуть грати в цю гру».

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення «важливого прориву» у переговорах із китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо рідкоземельних металів — ключового ресурсу для високотехнологічних галузей. За словами Трампа, сторони «вирішили свої розбіжності», і «жодних перешкод щодо рідкоземельних металів більше не існує». Про це пише Bloomberg.

Китай погодився відкласти на рік запровадження всеосяжного режиму експортного контролю на критичні мінерали, які використовуються у виробництві електромобілів, напівпровідників і військової техніки. Водночас чинні обмеження залишаються в силі, що, на думку експертів, зберігає залежність світової економіки від постачання з Китаю.

У відповідь США погодилися відкласти розширення власного «чорного списку» експорту, який мав охопити тисячі китайських компаній.

Перед зустріччю Трамп погрожував підвищити тарифи на китайські товари до 100%, але в результаті відмовився не лише від цього кроку, а й від частини вже чинних тарифів, а також збори за китайські судна, що заходять у порти США, які тепер призупинені на рік. Це може знизити середню ставку тарифів США на китайські товари до 31%.

Водночас Трамп відмовився дозволити продаж Китаю потужних чіпів Nvidia Blackwell та не оголосив нових домовленостей щодо китайських інвестицій у США.

«Це перемир’я між США і Китаєм стосується всього, крім самих рідкоземельних металів», — зазначив Вейд Сенті, президент компанії Advanced Magnet Lab Inc., яка виробляє магніти в США для оборони та інших цілей.

Як сказала колишня американська переговірниця Венді Катлер, «Трамп зустрів свого суперника в Китаї, який показав, що двоє можуть грати в цю гру».

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати та Китай активно працюють над угодою, яка охоплює кілька важливих економічних питань, включаючи рідкоземельні метали, торговельні тарифи та експорт сої. Попри те, що між двома країнами все ще існує низка суперечок, сторони очікують значного прогресу, що має заспокоїти фінансові ринки та допомогти уникнути серйозної економічної шкоди.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент вказав, що Китай офіційно погодив угоду щодо передачі контролю над платформою TikTok консорціуму американських і міжнародних інвесторів.

