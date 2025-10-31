Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп оголосив «перемогу» у переговорах із Китаєм щодо рідкоземельних металів

14:36, 31 жовтня 2025
Експерти кажуть, що «Трамп зустрів свого суперника в Китаї, який показав, що двоє можуть грати в цю гру».
Дональд Трамп оголосив «перемогу» у переговорах із Китаєм щодо рідкоземельних металів
Фото: AP/Mark Schiefelbein
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення «важливого прориву» у переговорах із китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо рідкоземельних металів — ключового ресурсу для високотехнологічних галузей. За словами Трампа, сторони «вирішили свої розбіжності», і «жодних перешкод щодо рідкоземельних металів більше не існує». Про це пише Bloomberg.

Китай погодився відкласти на рік запровадження всеосяжного режиму експортного контролю на критичні мінерали, які використовуються у виробництві електромобілів, напівпровідників і військової техніки. Водночас чинні обмеження залишаються в силі, що, на думку експертів, зберігає залежність світової економіки від постачання з Китаю.

У відповідь США погодилися відкласти розширення власного «чорного списку» експорту, який мав охопити тисячі китайських компаній.

Перед зустріччю Трамп погрожував підвищити тарифи на китайські товари до 100%, але в результаті відмовився не лише від цього кроку, а й від частини вже чинних тарифів, а також збори за китайські судна, що заходять у порти США, які тепер призупинені на рік. Це може знизити середню ставку тарифів США на китайські товари до 31%.

Водночас Трамп відмовився дозволити продаж Китаю потужних чіпів Nvidia Blackwell та не оголосив нових домовленостей щодо китайських інвестицій у США.

«Це перемир’я між США і Китаєм стосується всього, крім самих рідкоземельних металів», — зазначив Вейд Сенті, президент компанії Advanced Magnet Lab Inc., яка виробляє магніти в США для оборони та інших цілей.

Як сказала колишня американська переговірниця Венді Катлер, «Трамп зустрів свого суперника в Китаї, який показав, що двоє можуть грати в цю гру».

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати та Китай активно працюють над угодою, яка охоплює кілька важливих економічних питань, включаючи рідкоземельні метали, торговельні тарифи та експорт сої. Попри те, що між двома країнами все ще існує низка суперечок, сторони очікують значного прогресу, що має заспокоїти фінансові ринки та допомогти уникнути серйозної економічної шкоди.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент вказав, що Китай офіційно погодив угоду щодо передачі контролю над платформою TikTok консорціуму американських і міжнародних інвесторів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва