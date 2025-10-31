Практика судов
Дональд Трамп объявил «победу» на переговорах с Китаем по редкоземельным металлам

14:36, 31 октября 2025
Эксперты говорят, что «Трамп встретил своего соперника в Китае, показавшего, что двое могут играть в эту игру».
Фото: AP/Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «важного прорыва» на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином по редкоземельным металлам — ключевому ресурсу для высокотехнологичных отраслей. По словам Трампа, стороны «урегулировали свои разногласия», и «никаких препятствий в отношении редкоземельных металлов больше не существует». Об этом пишет Bloomberg.

Китай согласился отложить на год введение всеобъемлющего режима экспортного контроля на критические минералы, которые используются в производстве электромобилей, полупроводников и военной техники. В то же время действующие ограничения остаются в силе, что, по мнению экспертов, сохраняет зависимость мировой экономики от поставок из Китая.

В ответ США согласились отложить расширение собственного «черного списка» экспорта, который должен был охватить тысячи китайских компаний.

Перед встречей Трамп угрожал повысить тарифы на китайские товары до 100%, но в итоге отказался не только от этого шага, но и от части уже действующих тарифов, а также от сборов с китайских судов, заходящих в порты США, которые теперь приостановлены на год. Это может снизить среднюю ставку тарифов США на китайские товары до 31%.

В то же время Трамп отказался разрешить продажу Китаю мощных чипов Nvidia Blackwell и не объявил новых соглашений по китайским инвестициям в США.

«Это перемирие между США и Китаем касается всего, кроме самих редкоземельных металлов», — отметил Вейд Сенти, президент компании Advanced Magnet Lab Inc., производящей магниты в США для обороны и других целей.

Как сказала бывшая американская переговорщица Венди Катлер, «Трамп встретил своего соперника в Китае, который показал, что двое могут играть в эту игру».

Ранее в СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Китай активно работают над соглашением, охватывающим несколько важных экономических вопросов, включая редкоземельные металлы, торговые тарифы и экспорт сои. Несмотря на то что между двумя странами все еще существуют разногласия, стороны ожидают значительного прогресса, который должен успокоить финансовые рынки и помочь избежать серьезного экономического ущерба.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент указал, что Китай официально согласился на передачу контроля над платформой TikTok консорциуму американских и международных инвесторов.

