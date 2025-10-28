США и Китай приближаются к соглашению по редкоземельным металлам, тарифам и сое

Сам Трамп выразил уверенность, заявив, что Китай «хочет заключить соглашение, и мы тоже хотим заключить соглашение».

Фото: Susan Walsh / AP

Соединенные Штаты и Китай активно работают над соглашением, которое охватывает несколько важных экономических вопросов, включая редкоземельные металлы, торговые тарифы и экспорт сои. Несмотря на то, что между двумя странами все еще существует ряд разногласий, стороны ожидают значительного прогресса, что должно успокоить финансовые рынки и помочь избежать серьезного экономического ущерба, пишет AP.

Президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться в четверг в Пусане, Южная Корея, и обсудить возможное урегулирование ситуации. Представители обеих стран сообщили, что они достигли «предварительного согласия» по ряду вопросов, в том числе по редкоземельным металлам, контролируемым Китаем.

Главный торговый переговорщик Китая Ли Чэнган заявил журналистам, что Вашингтон и Пекин достигли «предварительного консенсуса». Министр финансов Трампа Скотт Бессент заявил, что существует «очень успешная основа».

Одна из основных проблем — редкоземельные минералы, которые являются критически важными для высоких технологий, таких как производство электромобилей, роботов и истребителей. Китай уже усилил экспортные ограничения на эти металлы, что вызвало значительные трудности для американских компаний.

Еще одна важная тема — это экспорт сои. Китай, традиционно один из крупнейших покупателей американской сои, в этом году приостановил закупки, выбрав вместо этого поставщиков из Бразилии и Аргентины.

В то же время Китай также надеется на уменьшение экспортных ограничений США на технологии, которые критичны для китайских компаний. Министерство торговли США недавно расширило ограничения на китайские компании, что также вызвало сильный протест со стороны Китая.

