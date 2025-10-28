Практика судов
  1. В мире

США и Китай приближаются к соглашению по редкоземельным металлам, тарифам и сое

13:24, 28 октября 2025
Сам Трамп выразил уверенность, заявив, что Китай «хочет заключить соглашение, и мы тоже хотим заключить соглашение».
США и Китай приближаются к соглашению по редкоземельным металлам, тарифам и сое
Фото: Susan Walsh / AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты и Китай активно работают над соглашением, которое охватывает несколько важных экономических вопросов, включая редкоземельные металлы, торговые тарифы и экспорт сои. Несмотря на то, что между двумя странами все еще существует ряд разногласий, стороны ожидают значительного прогресса, что должно успокоить финансовые рынки и помочь избежать серьезного экономического ущерба, пишет AP.

Президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться в четверг в Пусане, Южная Корея, и обсудить возможное урегулирование ситуации. Представители обеих стран сообщили, что они достигли «предварительного согласия» по ряду вопросов, в том числе по редкоземельным металлам, контролируемым Китаем.

Главный торговый переговорщик Китая Ли Чэнган заявил журналистам, что Вашингтон и Пекин достигли «предварительного консенсуса». Министр финансов Трампа Скотт Бессент заявил, что существует «очень успешная основа».

Сам Трамп выразил уверенность, заявив, что Китай «хочет заключить соглашение, и мы тоже хотим заключить соглашение».

Одна из основных проблем — редкоземельные минералы, которые являются критически важными для высоких технологий, таких как производство электромобилей, роботов и истребителей. Китай уже усилил экспортные ограничения на эти металлы, что вызвало значительные трудности для американских компаний.

Еще одна важная тема — это экспорт сои. Китай, традиционно один из крупнейших покупателей американской сои, в этом году приостановил закупки, выбрав вместо этого поставщиков из Бразилии и Аргентины.

В то же время Китай также надеется на уменьшение экспортных ограничений США на технологии, которые критичны для китайских компаний. Министерство торговли США недавно расширило ограничения на китайские компании, что также вызвало сильный протест со стороны Китая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду