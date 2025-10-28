США та Китай наближаються до угоди щодо рідкоземельних металів, тарифів і сої

Сам Трамп висловив упевненість, заявивши, що Китай «хоче укласти угоду, і ми хочемо укласти угоду».

Фото: Susan Walsh / AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати та Китай активно працюють над угодою, яка охоплює кілька важливих економічних питань, включаючи рідкоземельні метали, торговельні тарифи та експорт сої. Попри те, що між двома країнами все ще існує низка суперечок, сторони очікують значного прогресу, що має заспокоїти фінансові ринки та допомогти уникнути серйозної економічної шкоди, пише AP.

Президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають зустрітися в четвер в Пусані, Південна Корея, і обговорити можливе врегулювання ситуації. Представники обох країн повідомили, що вони досягли «попередньої згоди» по ряду питань, зокрема, щодо рідкоземельних металів, контрольованих Китаєм.

Головний торговельний переговірник Китаю Лі Ченганг заявив журналістам, що Вашингтон і Пекін досягли «попереднього консенсусу». Міністр фінансів Трампа Скотт Бессент заявив, що існує «дуже успішна структура».

Сам Трамп висловив упевненість, заявивши, що Китай «хоче укласти угоду, і ми хочемо укласти угоду».

Одна з основних проблем – рідкоземельні мінерали, які є критичними для високих технологій, таких як виробництво електромобілів, роботів та винищувачів. Китай уже посилив експортні обмеження на ці метали, що завдало значних труднощів американським компаніям.

Ще одна важлива тема – це експорт сої. Китай, традиційно один із найбільших покупців американської сої, цього року зупинив закупівлі, обираючи замість цього постачальників із Бразилії та Аргентини.

У той же час, Китай також сподівається на зменшення експортних обмежень США на технології, які критичні для китайських компаній. Мінторг США нещодавно розширив обмеження на китайські компанії, що також викликало сильний протест з боку Китаю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.