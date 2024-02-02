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У Мінсоцполітики пояснили, чому на карткові рахунки частини пенсіонерів припинила надходити пенсія

13:40, 2 лютого 2024
Мінсоцполітики стверджує, що пенсія хоча і не надходить на картковий рахунок пенсіонера, але продовжує нараховуватися.
У Мінсоцполітики пояснили, чому на карткові рахунки частини пенсіонерів припинила надходити пенсія
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Міністерство соціальної політики роз'яснило, що жодним чином не здійснюється блокування банківських карток пенсіонерів, на яких відсутній рух коштів. Крім того, така практика порушує чинне законодавство, що регулює сферу соціального забезпечення.

Мінсоцполітики також визначило, що влада не може впливати на політику банків стосовно обслуговування карток.

Важливим є те, що згадана ситуація застосовується лише до пенсіонерів-переселенців, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Якщо такі особи не користуються своєю банківською карткою та на її рахунку немає руху коштів протягом 6 місяців, пенсія не буде перерахована до вирішення питання ідентифікації та обставин.

Такий захід вживається для захисту пенсіонерів-переселенців від можливих крадіжок коштів чи зловживання їх власністю. Міністерство закликає зазначену категорію громадян вийти на зв’язок і пройти ідентифікацію для підтвердження особи та уникнення будь-яких непорозумінь.

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