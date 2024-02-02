Рішення про використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році, — Дмитро Кулеба

Глава української дипломатії додав, що, можливо, рішення буде поетапним.

Рішення щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде ухвалено у 2024 році. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає «Укрінформ».

Глава української дипломатії додав, що, можливо, рішення буде поетапним.

«Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання заморожених російських активів у 2024 році, тобто це рішення буде ухвалено у 2024 році, я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій», - зазначив Кулеба.

Міністр зауважив, що ухвалення цього рішення має свої складнощі і, можливо, це відбуватиметься поетапно, тобто спочатку щодо податку на прибуток із замороженого активу, щодо самого прибутку і зрештою щодо самого активу.

«Але те, що ми ідемо цим шляхом, вже є перші результати, і це рішення буде в 2024 році, - це факт», - наголосив очільник МЗС.

Кулеба додав, що в ідеалі ми хотіли б, щоб протягом 2024 року всі заморожені російські активи були завантажені на заарештований у Канаді російський літак і прилетіли до нас в Україну, де ми зможемо їх використовувати.

«А якщо без жартів, то сподіваємось, що Канада завершить усі судові і юридичні процедури, і що цей літак стане важливим прецедентом - символом передачі не фінансового, а матеріального російського активу Україні», - зазначив міністр.

Раніше ми писали, що посли Євросоюзу підтримали передачу Україні прибутків від заморожених активів рф.

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