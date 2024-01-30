Посли Євросоюзу підтримали передачу Україні прибутків від заморожених активів рф

Буде створено окремий рахунок, на який будуть перераховуватись відсотки від заморожених російських активів.

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Посли Європейського союзу 29 січня підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених активів рф на допомогу для України. Про це йдеться на сторінці головування Бельгії в Раді Євросоюзу у соцмережі X (колишній Twitter).

«Посли ЄС погодили в принципі пропозицію щодо використання непередбачуваних прибутків, пов'язаних з іммобілізованими активами, для підтримки відновлення України», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк зазначив, що мова йде про погодження першого кроку - відкладення надходжень від заморожених активів на окремий рахунок. Далі вони мають погодити фактичний переказ готівки на рахунок України.

Як зазначає видання Financial Times, одноголосне рішення, яке ще належить офіційно оформити в найближчі тижні, є частиною демонстрації підтримки Києва з боку блоку напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Це рішення було ухвалено напередодні саміту 1 лютого, на якому лідери ЄС, як очікується, підпишуть угоду про фінансову підтримку України в розмірі 50 млрд євро.

«Із 260 млрд євро російських валютних резервів, іммобілізованих у 2022 році у відповідь на вторгнення рф, 191 млрд євро перебуває в бельгійському Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, і генерує мільярди в міру того, як цінні папери досягають терміну погашення та реінвестуються», — йдеться в матеріалі.

Згідно з угодою, укладеною в понеділок, 29 січня, прибуток, отриманий Euroclear, буде реєструватися окремо і не буде виплачуватися як дивіденди акціонерам доти, доки країни ЄС одноголосно не ухвалять рішення про встановлення фінансового внеску до бюджету (ЄС — ред.), який має бути зібраний з цього чистого прибутку, щоб підтримати Україну.

«Цей збір відповідатиме застосовним договірним зобов’язанням, а також праву (ЄС — ред.) і міжнародному праву», — йдеться в матеріалі. Термінів, коли має бути зроблено таку окрему пропозицію, немає. Пропозиція націлена тільки на майбутній прибуток і не застосовуватиметься ретроспективно.

Країни-члени також визначать, яку суму зможуть зберігати центральні депозитарії цінних паперів, крім сум, необхідних для покриття юридичних та управлінських витрат.

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