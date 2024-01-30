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  1. В мире

Послы Евросоюза поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов рф

11:55, 30 января 2024
Будет создан отдельный счет, на который будут перечисляться проценты от замороженных российских активов.
Послы Евросоюза поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов рф
Фото: zn.ua
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Послы Европейского союза 29 января поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов рф в помощь Украине. Об этом говорится на странице председательства Бельгии в Совете Евросоюза в соцсети X (бывший Twitter).

«Послы ЕС согласовали в принципе предложение об использовании непредсказуемых доходов, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины», – говорится в сообщении.

В свою очередь, журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк отметил, что речь идет о согласовании первого шага – отложении поступлений от замороженных активов на отдельный счет. Далее они должны согласовать фактический обналичивание на счет Украины.

Как отмечает издание Financial Times, единогласное решение, которое еще предстоит официально оформить в ближайшие недели, является частью демонстрации поддержки Киева со стороны блока в преддверии второй годовщины полномасштабного российского вторжения.

Это решение было принято в преддверии саммита 1 февраля, на котором лидеры ЕС, как ожидается, подпишут соглашение о финансовой поддержке Украины в размере 50 млрд евро.

«Из 260 млрд евро российских валютных резервов, иммобилизованных в 2022 году в ответ на вторжение рф, 191 млрд евро находится в бельгийском Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг, и генерирует миллиарды по мере того, как ценные бумаги достигают срока погашения и реинвестируются», - говорится в материале.

Согласно соглашению, заключенному в понедельник, 29 января, прибыль, полученная Euroclear, будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны ЕС единогласно не примут решение об установлении финансового взноса в бюджет (ЕС — ред.), который имеет быть собран из этой чистой прибыли, чтобы поддержать Украину.

«Этот сбор будет соответствовать применимым договорным обязательствам, а также праву (ЕС — ред.) и международному праву», — говорится в материале. Сроков, когда должно быть сделано такое отдельное предложение, нет. Предложение нацелено только на будущую прибыль и не будет применяться ретроспективно.

Страны-члены также определят, какую сумму могут хранить центральные депозитарии ценных бумаг, кроме сумм, необходимых для покрытия юридических и управленческих расходов.

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