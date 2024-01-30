Индекс восприятия коррупции-2023: Украина улучшила свои показатели

Украина занимает 104 позицию из 180 стран.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Украина получила 36 из 100 баллов в Индексе восприятия коррупции за 2023 год, добавив 3 балла. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Теперь мы занимаем 104 позицию из 180 стран.

Рост Украины на 3 балла – один из лучших результатов за прошлый год в мире», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 10 лет Украина добавила 11 баллов — это самый большой прирост среди стран, имеющих статус кандидаток в ЕС. В прошлом году Украина набрала 33 балла и заняла 116 место.

«Одним из факторов, которые повлияли на рост рейтинга Украины, является принятие и начало реализации ГАП на 2023-2025 годы на основе принятой Антикоррупционной стратегии. Наш следующий шаг – качественная реализация ГАП всеми государственными органами-исполнителями. Эти события должны положительно повлиять на позиции Украины в рейтинге, рассчитываемом по итогам 2024 года», — отметил и.о. председателя НАПК Ярослав Любченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.