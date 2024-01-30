Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свої показники

Україна займає 104 позицію зі 180 країн.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що Україна отримала 36 зі 100 балів в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік, додавши 3 бали. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Тепер ми займаємо 104 позицію зі 180 країн.

Зростання України на 3 бали — один із найкращих результатів за минулий рік у світі», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за останні 10 років Україна додала 11 балів — це найбільший приріст серед країн, які зараз мають статус кандидаток до ЄС. Минулого року Україна набрала 33 бали, та посіла 116 місце.

«Одним з чинників, які вплинули на зростання рейтингу України, є ухвалення та початок реалізації ДАП на 2023-2025 роки на основі прийнятої Антикорупційної стратегії. Наш наступний крок - якісна реалізація ДАП всіма державними органами-виконавцями. Ці події мають позитивно вплинути на позиції України в рейтингу, який розраховуватиметься за підсумками 2024 року», — зазначив в.о. голови НАЗК Ярослав Любченко.

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