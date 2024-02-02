Обрано голову Тячівського райсуду Закарпатської області

Головою суду обрано Віталія Чопика.

Фото: tc.zk.court.gov.ua

31 січня відбулися збори суддів Тячівського районного суду Закарпатської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами голосування суддів Тячівського районного суду Закарпатської області одноголосно обрано нового голову — суддю Чопика Віталія Васильовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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