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Закупівля шкільних генераторів та 350 тисяч гривень «в кишеню»: у Києві судитимуть начальника управління освіти

18:18, 2 лютого 2024
Начальника столичного управління освіти судитимуть за розтрату 350 тисяч гривень на закупівлі генераторів за завищеними цінами.
Закупівля шкільних генераторів та 350 тисяч гривень «в кишеню»: у Києві судитимуть начальника управління освіти
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Подільське управління освіти потрапило під слідство у зв'язку зі схемою закупівлі шкільних генераторів, яка призвела до збитку у розмірі 350 тисяч гривень, повідомляє поліція Києва. Посадовець, який керує відділом освіти в одному з районів столиці, уклав договір із приватним підприємством на придбання 15 бензинових генераторів для укриття в навчальних закладах.

Слідчі виявили, що ціна за техніку значно перевищувала ринкову вартість, і на рахунок продавця було перераховано на 350 тисяч гривень більше, ніж вона дійсно коштувала.

Після завершення досудового розслідування Подільська окружна прокуратура повідомила фігуранту справи про підозру. За даними закону, йому загрожує до восьми років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначається, що справа виходить за межі звичайного фінансового порушення, оскільки розтрата бюджетних коштів відбулася в умовах воєнного стану, що може призвести до посилення покарання для обвинуваченого.

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