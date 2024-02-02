На Черкащині посадовець заплатив понад 200 000 грн за незаконне звільнення працівника

Суд поновив на посаді працівника колишньої районної ради та зобов’язав виплатити йому кошти за час вимушеного прогулу.

На Черкащині було забезпечено в повному обсязі виконання рішення суду про стягнення коштів, виплачених з місцевого бюджету внаслідок незаконного звільнення працівника.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, наразі у місцевий бюджет повернуто понад 200 тис. грн.

Суд поновив на посаді працівника колишньої районної ради та зобов’язав виплатити йому кошти з місцевого бюджету за час вимушеного прогулу.

«Смілянська окружна прокуратура домоглася стягнення цих коштів з особи, яка допустила незаконне звільнення працівника», - сказано у повідомленні.

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